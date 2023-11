Riccardo Scamarcio compie 44 anni: 'Suddivisione dei ruoli tra uomo e donna? Io frainteso'

In questi tempi in cui si tende a dedicare finalmente la dovuta attenzione a tematiche come la parità tra i generi, una parola fuori posto può rivelarsi fatale per un personaggio mediaticamente in vista: Riccardo Scamarcio ha dunque rischiato un bel po', dicendosi a favore della suddivisione dei ruoli tra uomo e donna.

L'attore che oggi compie 44 anni, e che recentemente è stato preso di mira da Federico Moccia per alcuni suoi comportamenti, è tornato a parlare dell'argomento durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair: "Sì, e ogni volta sono stato frainteso. Quando parlo di questa suddivisione penso alle scimmie, animali come noi. Voglio dire solo che maschi e femmine sono diversi, se no anche le donne avrebbero il pisello. Questo non c’entra niente con la parità di diritti e altre cose sacrosante e acquisite" sono state le sue parole.

Interrogato sul modo in cui si concretizza questa suddivisione nell'ambito della sua relazione con Valeria Golino, Scamarcio ha quindi spiegato: "Tanto per dirne una: che le valigie le porto io, e i conti del ristorante li pago io. Mi sembra più divertente così", ribadendo poi di essersi sempre innamorato di donne che condividessero questo punto di vista. Favorevoli? Contrari? Fatecelo sapere nei commenti!