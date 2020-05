Riccardo Scamarcio, attore valido o eterno Step di Tre Metri Sopra il Cielo?

Quando nel 2004 Tre Metri Sopra il Cielo portò sul grande schermo l'omonimo romanzo di Federico Moccia per Riccardo Scamarcio vita e carriera cambiarono da così a così: un ragazzo con un paio di film all'attivo divenne nel giro di pochi giorni l'idolo delle ragazzine di tutta italia, processo che però porta con sé anche alcuni rischi.

Già, perché dall'essere un attore dal promettente avvenire al trasformarsi nell'ennesimo relitto di un sex-symbol per adolescenti è un attimo: basta qualche film sbagliato, qualche scelta poco saggia e la frittata è fatta, e la carriera rovinata.

Talento e saggezza, però, ci sembra non siano mancati a Scamarcio: nel corso degli anni l'attore ha messo in curriculum produzioni che sembrano averne valorizzato le capacità ben oltre quanto si sarebbero aspettati i tanti detrattori di Tre Metri Sopra il Cielo: film come Romanzo Criminale e Manuale d'Amore 2 e 3, ma anche Italians al fianco di Sergio Castellitto o Mine Vaganti di Ozpetek, arrivando poi al Santino D'Antonio di John Wick 2 e al Sergio Morra di Loro, diretto da un certo Paolo Sorrentino.

Ne ha fatta di strada, dunque, quel ragazzo che nel 2004 per tutti era semplicemente Step: è abbastanza per piazzarlo tra gli attori validi della sua generazione o pensate gli manchi ancora qualcosa per distaccarsi definitivamente da quell'immagine? Scopriamo insieme, intanto, che fine ha fatto il resto del cast di Tre Metri Sopra il Cielo.