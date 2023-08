Riccardo Scamarcio attaccato da Federico Moccia: 'Se lavora con Johnny Depp è grazie a me'

In una nuova intervista concessa al Messaggero Federico Moccia, l'autore del libro di Tre metri sopra al cielo, ha commentato la carriera di Riccardo Scamarcio e il successo ottenuto dall'attore proprio grazie all'adattamento cinematografico del suo romanzo per ragazzi.

"Non mi ha mai ringraziato" ha esordito Moccia, evidentemente desideroso, con questa intervista, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Dopo il successo ottenuto con Tre metri sopra il cielo e la parte di Step, si è solo preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio. Ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Depp lo deve proprio a quel personaggio, Step. Non bisogna mai dimenticare da dove nasce il successo".

Nel corso degli anni successi al successo generazionale di Tre metri sopra il cielo, Riccardo Scamarcio ha provato a lasciarsi indietro i film di Federico Moccia, arrivando addirittura a dichiarare di essersi pentito di aver recitato nel famoso sequel Ho voglia di te. Da allora, però, l'attore è diventato una star internazionale e, con ruoli più o meno centrali, è apparso in tutta una serie di film di grande spessore diretti dai maggiori registi del mondo, come Tre piani di Nanni Moretti e To Rome with love di Woody Allen, senza dimenticare l'action con Keanu Reeves John Wick 2 o Loro di Paolo Sorrentino.

Più recentemente, Riccardo Scamarcio è entrato a far parte del cast di Modì al fianco di Al Pacino, film biografico diretto da Johnny Depp e dedicato al pittore Amedeo Modigliani.