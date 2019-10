La ricaduta di Ben Affleck: in un video indossa la maschera e se ne va ubriaco da un party

Dopo il ricovero in rehab dello scorso anno, Ben Affleck sembra che abbia avuto una ricaduta ad un party di Halloween. TMZ ha ripreso l'attore indossare la maschera di un teschio mentre lasciava la Unicef Masquerade al LA Peer Hotel di West Hollywood. Nel video Affleck fatica a mantenere l'equilibrio mentre cammina e si appoggia ad un SUV.

La frequente lotta di Ben Affleck con l'alcolismo è di pubblico dominio da diverso tempo, essendo entrato in rehab diverse volte. L'ultima volta soltanto lo scorso anno, nell'agosto 2018, supportato come sempre dall'ex moglie Jennifer Garner, che lo accompagnò in una clinica di Malibu.

Ben Affleck aveva rigato dritto sino alla festa di qualche ora fa, dopo aver completato un programma di riabilitazione della durata di quaranta giorni.

La sua battaglia contro l'alcolismo l'aveva descritta in una nota:"Questa settimana ho completato un soggiorno di quaranta giorni in un centro per la cura della dipendenza dall'alcol e sono rimasto in cura ambulatoriale. Il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia, dai colleghi e dai fan significa per me più di quanto possa dire. Mi ha dato la forza e il supporto per parlare della mia malattia con gli altri. Combattere qualsiasi dipendenza è una lotta lunga e difficile. Per questo motivo non si è mai veramente fuori o dentro dal trattamento. Si tratta di un impegno a tempo pieno, sto combattendo per me stesso e per la mia famiglia. Molte persone attraverso i social hanno parlato delle loro esperienze con la dipendenza. A quelle persone voglio dire grazie, la loro forza è stimolante e mi sostiene in modi che non avrei mai immaginato. Aiuta, sapere che non sono solo. Chiedere aiuto è un segno di coraggio, non di debolezza o fallimento".



Fonti vicine all'attore sostengono che Ben Affleck abbia riconosciuto quest'ultima ricaduta:"Ha detto che è stato un inciampo e che non accadrà più".

Recentemente abbiamo omaggiato l'attore con le sue migliori performance davanti alla macchina da presa.