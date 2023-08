Ribelle The Brave, ecco perché è un film incredibilmente realistico

In occasione del decimo anniversario dall’uscita del film, è stata messa sul mercato poco tempo fa un’edizione speciale della bambola di Merida del film Ribelle - The brave. A proposito della pellicola, si è espresso di recente un arciere professionista che ha commentato il realismo dell’opera.

L'esperto di tiro con l'arco Grizzly Jim ha elogiato il film della Pixar Brave per la sua accurata rappresentazione della disciplina:

“Il trucco è che nel tiro con l'arco non dovete lasciare andare la corda. La soluzione è provare a non trattenerla più. Bisogna rilassare la mano, lasciarla scorrere indietro. Se cercate di aprire la mano il più possibile, non riuscirete mai a battere la corda. La corda sarà più veloce delle vostre reazioni in tutti i casi. Quindi, se riuscite a raggiungere il vostro punto di ancoraggio, poi rilassate la mano e tornate indietro, otterrete un rilascio molto più fluido. Nel film potete vedere la sua mano (di Merida) che si rilassa. È un 10 (su 10). Una delle migliori rappresentazioni del modo in cui freccia e arco lavorano insieme.”

L’arciere ha anche sottolineato come Ribelle – The Brave mostri la libertà di movimento necessaria durante la pratica nel tiro con l’arco. Non solo, in una particolare e bellissima scena, viene mostrata la freccia ondeggiare una volta scoccata. Grizzly ha confermato che quello è l’effettivo movimento di una freccia una volta uscita dall’arco.

L'opera targata Pixar, nonostante l’impegno nel rappresentare il più realisticamente possibile la disciplina e la storia di Merida, non è mai stata considerata al pari dei suoi predecessori (Recensione di Ribelle – The Brave). E voi pensate che il film meriti una rivalutazione da parte della critica? Fatecelo sapere nei commenti.