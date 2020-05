Ribelle prende vita grazie a questo fantastico cosplay

Uno dei personaggi Disney/Pixar iconici è certamente Merida, protagonista di Ribelle - The Brave, famosa per la sua chioma rossa e l'ostinazione con la quale persegue il suo obiettivo. A differenza delle altre principesse, il sogno di Merida non è incontrare un principe. Molti cosplayer s'ispirano al suo look e ora scopriamo il più bello.

Ribelle - The Brave racconta la storia della giovane principessa Merida, in disaccordo con i genitori sul suo futuro e desiderosa di costruirsi da sé la propria strada, grazie anche all'aiuto di una strega. Tuttavia le sue azioni comporteranno degli imprevisti davvero sconvolgenti.

Sul web sono comparse diverse immagini che raffigurano cosplay di Merida e abbiamo scelto il migliore della lista.



In base alle foto fatte circolare su internet, quella che esteticamente sembra rappresentare meglio il personaggio è il cosplay fatto circolare da Thousand Faces Cosplay, che mostra l'attività d'arciere di Merida e la sua dedizione al tiro con l'arco.

Inoltre il cosplay mostra la folta chioma riccia rossa e il costume color verde smeraldo. Inoltre l'arco stesso è curato nei dettagli e denota dei particolari che personalizzano l'oggetto.

Su Everyeye trovate le immagini del corto spin-off di Ribelle - The Brave, nonché la recensione di Ribelle, film che vinse nel 2013 il premio Oscar quale miglior film d'animazione. Inizialmente diretto da Brenda Chapman, Ribelle è stato poi terminato da Mark Andrews, collaboratore di Brad Bird.