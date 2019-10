A ribadire la cancellazione di Gambit è arrivato anche Doug Liman: 'Non accadrà mai!'

Poche settimana dopo l'ufficializzazione della fusione tra Disney e Fox, la compagnia acquisitrice ha semi-ufficializzato la cancellazione di diversi progetti a tema supereroistico della società acquisita, tra cui il tanto a lungo discusso film su Gambit con Channing Tatum che doveva essere diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow).

Intervistato recentemente dai microfoni di ScreenGeek, comunque, proprio al regista è stato chiesto di dare qualche aggiornamento sul progetto, di rivelare qualcosa che magari non era ancora stato detto o se ci fossero ancora speranze per il film di vedere la luce in futuro, più anteriore che prossimo. A tali domande, Liman non si è sottratto e ha risposto diretto:



"Non so cosa dirvi. Perché non so nulla. Non ho ricevuto alcun aggiornamento al riguardo sin dall'avvenuta fusione, ma credo che non ci siano più speranze, che non accadrà mai insomma". In effetti era abbastanza chiaro dai vari annunci fatti da Kevin Feige e dai progetti in cantiere dedicati agli X-Men, dove Gambit non è mai stato menzionato rispetto ad esempio al posticipato New Mutants, comunque appartenente alla vecchia fase Fox e non al MCU.



Forse vedremo Gambit all'interno del reboot degli X-Men, ma in un suo film stand-alone proprio no. Pietra sopra e si va avanti.