Riapertura cinema, la data ufficiale: ecco quando si potrà tornare finalmente in sala

Il Governo ha tracciato la "road map" per la ripartenza dell'Italia, la quale prevede l'imminente riapertura delle zone gialle e la riapertura dei cinema e dei teatri sia all'aperto che al chiuso, ovviamente nel rispetto di alcune limitazioni.

Come annunciato nella conferenza stampa del premier Mario Draghi, dal 26 aprile sarà consentito assistere a spettacoli in arene e spazi all'aperto in zona gialla, mentre i cinema e i teatri al chiuso potranno accogliere gli spettatori con dei limiti di capienza fissati dai protocolli anti contagio. Si passa dal 25% al 50% dei posti occupabili: il massimo sarà di 500 persone nelle sale al chiuso e 1.000 in quelle all'aperto.

"Abbiamo a lungo discusso con le categorie e io ho discusso con il Cts per avere allargamenti soprattutto per gli spettacoli all'aperto, perché le limitazioni all'aperto hanno molto meno fondamento e sono meno indispensabili rispetto a quelle al chiuso" ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini. "In tempo breve, sicuramente prima del decreto, arriveranno le risposte del Cts e sarà possibile lavorare su un'estate in cui ci sarà maggiore elasticità al chiuso e maggiore disponibilità per gli eventi all'aperto".

Nonostante la buona notizia, vi ricordiamo che l'uscita di Godzilla vs Kong, blockbuster che sta firmando la ripartenza delle sale negli Stati Uniti e altri mercati internazionali, da noi è prevista in esclusiva digitale a partire dal 6 maggio.