Rian Johnson svela le idee assurde su Rey scartate per Star Wars - Gli Ultimi Jedi

Ultimamente (o meglio: sin dalla sua), il regista e sceneggiatoreha risposto a svariate critiche riguardanti Star Wars - Gli Ultimi Jedi , talvolta svelando anche delle curiosità sulla realizzazione del film.

ATTENZIONE! SPOILER!

In una recente intervista con Slashfilm, Rian Johnson ha risposto ad un delicato punto della pellicola uscita lo scorso dicembre: l'identità dei genitori di Rey (Daisy Ridley). Molti fan hanno discusso della questione "chi sono i suoi genitori? Chi è realmente Rey?" sul web in questi anni e Johnson, invece, ha deciso di rendere Rey figlia di due "persone comuni", due "nessuno", scatenando le ire di molti appassionati.

Johnson svela che ha stilato una lista di potenziali risposte a questa domanda, anche le "più idiote": "Onestamente, ho messo in lista tutto ciò a cui ho pensato. Anche possibilità stupide dove dicevo 'questo non lo faremo mai'. Voglio dire, l'idea più idiota è stata 'Rey è un clone?'. Qualsiasi teoria apparsa su Reddit è in quel documento. Una delle peggiori è stata 'Rey è un robot?'. Ok, abbiamo visto una mano tecnologica su di Luke, ma la tecnologica può essere avanzata cosi tanto in 30 anni? Cosi ho iniziato a ridere. Ma non vedo l'ora di leggere gli articoli 'Rey è stata quasi un robot'.".

Star Wars - Gli Ultimi Jedi è uscito lo scorso dicembre nei cinema.