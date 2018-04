Rian Johnson sulla reazione dei fan e di Mark Hamill a Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Anche se è il blockbuster che ha generato maggior profitto nel 2017, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è anche uno dei pochi ad aver diviso il suo pubblico e la critica.

Lo sa bene Rian Johnson, regista e sceneggiatore dell'ottavo episodio del franchise, che in un'intervista ha parlato delle reazioni negative di alcuni fan: "Già sapevo che sarebbe potuto accadere, ma quando accade veramente dici 'oh mio Dio, è veramente intenso!'. Alla fine già sai che non potrai soddisfare chiunque. Ma poi quando leggi qualcuno che ti augura di morire, lì finisci per rovinarti la giornata".

Johnson ha spiegato, però, che ha ricevuto anche tanti bei pensieri dall'altra parte dei fan: "messaggi amorevoli e incoraggianti". Il regista ha svelato che molte delle cose criticate dagli hater di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono quelle di cui va più fiero: "All'inizio ero sconvolto. Ma poi ho capito che le cose per cui le persone sono andate fuori di testa sono quelle di cui vado più fiero".

Sicuramente tra le persone 'sorprese' dal film c'è Mark Hamill alias Luke Skywalker, che in molte interviste si è definito tutt'altro che soddisfatto della pellicola. "Quando Mark ha letto il copione, non è stato quello che si aspettava" ha svelato Johnson "La verità è che stiamo parlando di un processo naturale tra registi ed attori. Capita spesso che degli attori ti dicano 'perché il mio personaggio fa cosi?' e ne segue una discussione. Questo non è stato cosi differente. Solo che è stato urlato con il megafono".