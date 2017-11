Rian Johnson su Star Wars: Gli Ultimi Jedi: "La parte difficile? Il VFX!"

Il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , ha parlato di quali siano state le vere sfide che ha dovuto affrontare durante il lavoro su: gli effetti speciali!

Come sappiamo, la nuova trilogia di Guerre Stellari, diretta in Episodio VII da J.J. Abrams, ha riportato i personaggi della galassia lontana, lontana un po' più con i piedi per terra, facendo cioè utilizzare agli attori set realistici e poco schermo verde. Questo anche per smorzare un po' il grande criticismo che la trilogia prequel si porta dietro da quando è stata creata. Allo stesso modo ha lavorato il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson:

"Sarò onesto, le cose più complicate, tecnicamente parlando, sono le battaglie nello spazio perché sono quelle dove, a parte le cabine di pilotaggio, null'altro è reale. Gli effetti pratici, quelli tangibili, soprattutto il workshop con le creature, è stato molto più divertente!"

E su questo punto il regista ha continuato dicendo che:

"Ad un certo punto hanno messo su la musica e c'erano le creature che interagivano letteralmente con gli attori in una piccola scena. Io mi sono messo a camminare in questa scena ed è lì che ho visto le creature per la prima volta. E' stato assolutamente incredibile!"

Tutti pronti per vedere in sala Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Il film arriva il 13 dicembre 2017 in Italia!