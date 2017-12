Rian Johnson spiega la scena finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Il regista di, in una recente intervista, si è soffermato sulla scena finale del film, ottavo episodio della saga ideata e creata danegli anni '70, e ora giunta alla sua terza trilogia e arricchita da numerosi spin-off in cantiere, tra cui quello dedicato al giovane Han Solo.

Negli ultimi momenti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, vediamo la Resistenza in fuga, dopo che Luke ha affrontato Kylo Ren e il Primo Ordine per dar loro il tempo necessario a fuggire dalla grotta. Una volta al sicuro vediamo l'incontro tra Leia e Chewbacca, tra Finn, Rey e il resto della Resistenza. Non si tratta però della scena finale perché la narrazione torna a Canto Bight, in una delle stalle dove lavorano i bimbi schiavi. Uno di loro racconta agli altri la storia di Luke Skywalker ma deve interrompersi quando il loro padrone entra e li rimprovera per non aver svolto le loro faccende domestiche. A quel punto uno dei bambini esce, prende una scopa e guarda l'anello della Resistenza che Rose gli ha dato. L'immagine finale del film vede il bimbo impugnare la scopa come una spada laser mentre fissa il cielo pieno di stelle.

Nel corso di un'intervista a EW, Rian Johnson ha svelato il nome del bambino, Temiri Blagg, e la sua connessione con Luke Skywalker:"Riguarda principalmente Luke. Per me mostra che l'azione di Luke Skywalker sul finale del film, dopo aver compreso che la galassia in quel momento era in condizioni migliori, ha avuto conseguenze e ripercussioni che vanno oltre il salvataggio di venti uomini in una grotta. Ora la leggenda di Luke Skywalker si sta diffondendo. La speranza è riaccesa nella galassia. Non riuscivo a pensare ad un'immagine più evocativa di un bambino che sta giocando con la sua action figure di Luke Skywalker e che si è ispirato a questo per crescere, affrontare avventure e combattimenti."

Anche se non sappiamo se vedremo nuovamente Temiri Blagg, la scena finale indica che Luke aveva ragione: non sarà l'ultimo Jedi e la scintilla della ribellione è stata accesa. Apre le porte alla possibilità che l'Ordine dei Jedi torni nell'Episodio IX, magari in maniera simile a come sono stati rappresentati nella bistrattata trilogia prequel.

La possibilità di vedere più combattimenti con spade laser e il ritorno degli Jedi potrebbe rappresentare un motivo di grande felicità per i fan del franchise. Anche voi aspettate con impazienza nuovi Jedi?