Rian Johnson spiega perché molte scene di Finn sono state tagliate in Gli Ultimi Jedi

Il regista di, ha spiegato il motivo per cui sono state tagliate molte scene con Finn (John Boyega).ha dimostrato di essere probabilmente il film che ha più diviso i fan. Il film ha ottenuto un punteggio alto dai critici ma molti appassionati hanno lanciato alcune critiche alla pellicola.

Alcuni fan hanno criticato come sono stati trattati certi argomenti, tra cui il Leader Supremo Snoke e i genitori di Rey. La maggior parte della loro rabbia è diretta al trattamento riservato a Luke Skywalker, presentato come un vecchio uomo disilluso. Non è stato l'eroico ritorno che molti aspettavano.

Gli Ultimi Jedi ha diviso anche le trame di Rey e Finn; la loro amicizia fu uno degli elementi più apprezzati de Il Risveglio della Forza. Mentre Rey viene addestrata da Luke, Finn si unisce alla nuova arrivata Rose (Kelly Marie Tran). Finn era anche presente in numerose sequenze che sono state poi cancellate, tra cui un incontro con uno stormtrooper interpretato da Tom Hardy.

Nel corso di un'intervista a DigitalSpy, Rian Johnson ha spiegato perché alcune scene con Finn sono state eliminate:"Molte delle scene tagliate di Finn erano materiale connettivo. Ad esempio, c'è una scena in cui è sulla nave e BB-8 entra e gli mostra una registrazione di Rey che gli dice 'addio'. In quel momento decide 'Oh mio Dio, andrò a salvare Rey'. Sarebbe stata una scena fantastica ma una volta che ci siamo resi conto che avrebbe distolto troppo l'attenzione e che il pubblico avrebbe pensato 'oh, lui la salverà', non potevamo più giustificare la presenza di quella scena. Rispetto a Rey, Finn aveva molte più sequenze a cui potevamo rinunciare senza che perdesse forza l'arco narrativo del personaggio. Potrete vederlo nelle scene eliminate; John Boyega al suo peggio è meglio della maggior parte delle persone al loro meglio".

Molte sono state le scene tagliate del film, tra cui la parte finale dell'allenamento di Luke e Rey. I fan non dovranno aspettare molto per il prossimo film di Star Wars. Solo: A Star Wars Story arriverà nelle sale a maggio.