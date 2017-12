Rian Johnson spiega la mancanza di un personaggio storico in Gli Ultimi Jedi

Molte sono state le speculazioni che hanno anticipato l'uscita al cinema di, pellicola diretta da. I fan si chiedevano quali sorprese avrebbe riservato il regista nel corso della trama. Nel suo week-end d'esordioha fatto registrare un incasso di quasi 500 milioni in tutto il mondo.

Mi raccomando, se non hai ancora visto il film non proseguire oltre nella lettura della news.

Rian Johnson ha colto tutti alla sprovvista con l'inserimento di un personaggio storico della saga, uno dei più amati, una vera e propria icona: Yoda, Gran Maestro del Consiglio dei Jedi e tra i più potenti cavalieri dell'Ordine.

Yoda appare nel film sotto forma di fantasma per ricordare a Luke Skywalker che anche un vecchio maestro Jedi ha ancora molto da imparare.

Nel corso di un'intervista a The Playlist, Rian Johnson ha parlato dell'inclusione di Yoda nel film, preferito ad un personaggio come Obi-Wan Kenobi, probabilmente più connesso a Luke:"Mi creda, amico. Mi sarebbe piaciuto avere Ewan McGregor nel film ma la scelta è legata esclusivamente ad una questione narrativa. La relazione originale con Obi-Wan - ovviamente se Alec Guinness fosse ancora tra noi - avrebbe avuto un senso. Ma non abbiamo mai visto Luke interagire con la versione di Obi-Wan di Ewan quindi c'è meno connessione emotiva e sarebbe stato un po' strano. Quindi si, potevamo ricreare quel personaggio, ma aveva più senso che fosse Yoda, il maestro Jedi che ritorna e dà un 'calcio nel sedere' a Luke."

E voi? Siete d'accordo con la spiegazione di Johnson? Avreste preferito rivedere Obi-Wan o siete felici per l'apparizione di Yoda?

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è al cinema dal 13 dicembre.