Rian Johnson sperava in qualche test-screening per il suo Star Wars: Gli Ultimi Jedi

I segreti dietro la produzione dell'ultima trilogia di Star Wars non accennano a finirsi e questi provengono anche da fonti non direttamente collegate alla saga, come ad esempio a proposito dell'ultima indiscrezione, secondo la quale Rian Johnson avrebbe sperato di ottenere qualche test-screening per il suo Gli Ultimi Jedi.

Il commento arriva dallo stesso regista, in un estratto degli extra dell'edizione home video di Cena con delitto - Knives Out. Johnson, infatti, ha rivelato che a un certo punto della produzione della pellicola, il famigerato Episodio VIII, aveva sperato di ottenere qualche proiezione privata con il pubblico (mossa generalmente usata da tutti gli studios ma mai con Star Wars per evitare la diffusione di spoiler). Questo perché Johnson non vedeva l'ora di venire a conoscenza della reazione dei fan al suo lavoro. Chiaramente poi si è visto che i test-screening non erano necessari, dato che il film ottenne il 91% di recensioni positive nell'aggregatore di Rotten Tomatoes, ma visto tutto il tempo che impiegato nella sua lavorazione e il non poterne parlare con nessuno, sembra proprio che la pazienza di Johnson fosse agli sgoccioli.

Johnson, nell'estratto, racconta di come sia stato appagante il test-screening di Knives Out e di come avrebbe voluto lo stesso per Gli Ultimi Jedi: "E' stata come una festa, una festa in un cinema, davvero divertente. Era come fosse la prima volta in cui mi accorgevo che 'Wow, questo funziona veramente. Questo va bene.' E' davvero utile ma è qualcosa che non puoi fare con Star Wars, non lo puoi fare per una serie di ragioni diverse. Ho sempre odiato i test screening e quando stavamo lavorando a Star Wars a un certo punto della lavorazione dicevo cose tipo: 'Dio, darei il mio braccio sinistro per mostrarlo a 300 persone a Burbank e vedere che ne pensano".