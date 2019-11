Rian Johnson rivela l'ispirazione dietro uno dei temi di Cena con Delitto - Knives Out

A breve nelle sale americane, e qualche giorno dopo anche in quelle italiane, Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson è già un successo di critica. Eppure, rivela il regista, una delle ispirazioni dietro la pellicola sono proprio le critiche negative, o meglio, la negatività del web.

Johnson, infatti, viene ancora aspramente criticato per il suo Gli Ultimi Jedi, il rischioso ottavo capitolo di Star Wars che tanto conflitto ha creato tra fan e critici della saga, e che ha attirato anche parecchi hater del web.

E a proposito degli hater e dei cosidetti hate speech sempre più comuni sulle piattaforme social, il cineasta ha parlato anche in riferimento a Cena con Delitto - Knives Out, spiegando come questi siano stati d'ispirazione per uno dei temi della pellicola.

"Chiunque sia su Twitter in questi giorni, che Dio vi benedica, perchè è davvero dura da quelle parti, ma c'è anche un sacco di roba meravigliosa. È per questo che siamo ancora tutti, suppongo. È uno degli argomenti che ho voluto affrontare in Knives Out, lo stato attuale della cultura online. Che tu abbia fatto un film di Star Wars o uno show di cucina, qualsiasi cosa tu stia facendo in giro, qualcuno ti urlerà contro, probabilmente. Mettiamolo sul grande schermo in un modo che ci possa almeno far fare una risata".

Per scoprire quale ruolo giocherà l'argomento nel film di Johnson non ci resta che aspettare il 5 dicembre, data del debutto italiano della pellicola.