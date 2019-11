Rian Johnson ringrazia i fan per le critiche negative al suo Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Non è un mistero che tra il fandom di Star Wars e Rian Johnson non corra buon sangue, con alcuni fan disposti a non considerare Gli Ultimi Jedi nemmeno come canonico all'interno della saga. Proprio il regista ha fatto più volte riferimento alle critiche negative, rispondendo ora garbatamente ora in maniera sfacciatamente brusca.

Nel corso di una sua ospitata nel podcast ReelBlend, Johnson, reduce dal successo di critica del suo ultimo film Cena con delitto - Knives Out, è tornato a parlare di quelle polemiche innescatesi all'indomani dell'uscita in sala di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Dopo averle citate tra le fonti di ispirazione del suo ultimo film, Johnson ha spiegato come è cambiata la sua visione della cultura onilne: "In termini di negatività direi che è interessante. Negli ultimi due anni l'essere stato così esposto è stata una cosa davvero positiva. Prima di realizzare Gli Ultimi Jedi non avevo avuto nemmeno un commento negativo, nessuno che mi odiasse su internet. Se nel corso di un anno avessi avuto un commento negativo sarei andato nel panico, 'Oh mio Dio, a qualcuno lì fuori non piaccio! Devo risolvere questo problema'. Era davvero così, per questo sono grato di questa esposizione. Perché significava che la mia autostima era legata all'idea che io dovessi piacere a tutti online. E il fatto che io sia sopravvissuto a questo processo mi ha fatto disconnettere da quell'idea".

Johnson ha poi aggiunto di aver cambiato il suo approccio nell'interagire con quel tipo di negatività su internet: "Tutto questo mi ha dato anche una visione più realistica dei social media. Ci sono un sacco di interazioni genuine al loro interno che continuano ad esserci. Le robe cattive, i troll, gli abusi, alcune persone sono totalmente devote a questo genere di cose. Onestamente una volta che ne hai viste abbastanza riesci a riconoscere quel tipo di comportamento. Ci si annoia dopo un po'. Non mi dà più nemmeno quella sensazione negativa che c'era prima. E non credo sia legato al fatto che sono diventato più resistente o paziente. Li metto solo in prospettiva. Ho capito che questo è un prodotto del sistema social di Twitter. Ci saranno sempre delle persone in disaccordo che però faranno delle critiche il loro hobby. Quindi, questo mi ha cambiato sui social, che adesso uso e guardo in modo più salutare".

Al momento Johnson è in attesa di poter lavorare alla sua nuova trilogia di Star Wars, mentre ha pure espresso il desiderio di dirigere un episodio della seconda stagione di The Mandalorian. Johnson sarà nelle sale italiane il 5 dicembre prossimo con Cena con delitto - Knives Out, di cui potete recuperare il trailer.