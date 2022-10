Benoit Blanc è queer e il suo compagno è un grande attore: lo conferma Rian Johnson!

Daniel Craig, iconico James Bond, ha rivestito un ruolo molto importante in Knives Out: interpretava, infatti, il detective Benoit Blanc. Con l'uscita del trailer di Glass Onion, scopriamo che il suo personaggio non solo tornerà, ma sarà anche accompagnato dalla sua dolce metà.

In una breve scena del trailer di Glass Onion, infatti, Blanc sembrerebbe vivere con il suo compagno durante la pandemia di COVID-19. Seppure, chiaramente, la sessualità del detective non sia l'argomento principale del film, molti fan si sono chiesti se il personaggio fosse queer. A quanto pare è così: già di recente, d'altronde, Daniel Craig ha confermato che Benoit Blanc è gay.

In un'intervista per Insider, anche il regista Rian Johnson insiste sull'argomento: "Il detective Benoit Blanc è palesemente queer". Aggiunge inoltre, riferendosi al compagno di Blanc: "Non c'è nessun altro al mondo che possa portare tanta gioia a Benoit se non lui". Stiamo parlando di un grande attore di Hollywood, molto apprezzato da Craig stesso che afferma, durante la conferenza stampa del film: "No spoiler, ma chi è che non vorrebbe vivere con lui?"

Oltre al cameo di Angela Lansbury e Stephen Sondheim, affiancheranno Daniel Craig nomi come: Edward Norton, Ethan Hawke, Janelle Monaé, Jackie Joffman, Leslie Odom Jr., Kathryn Hahn, Kate Hudson, Jessica Henwick, Dave Bautista e Madelyn Cline. Glass Onion debutterà prima al cinema, una settimana prima del rilascio del film sulla piattaforma streaming Netflix venerdì 23 Dicembre 2022.