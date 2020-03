Rian Johnson pubblica una nuova foto di Carrie Fisher in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

In queste ore il regista e sceneggiatore Rian Johnson è comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter per condividere con i suoi follower delle foto inedite dal set di Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, con tanto di pleonastica avvertenza spoiler, fra gli statti ce n'è anche uno incentrato su Carrie Fisher, interprete di Leia Skywalker: l'amatissima attrice, come noto, sarebbe scomparsa poco dopo la conclusione delle riprese.

Anche a distanza di anni, Johnson rimane fortemente legato al suo periodo in Star Wars: The Last Jedi, prendendo su Twitter per condividere alcune nuove foto dietro le quinte delle riprese. In un'altra immagine, l'attore di Snoke Andy Serkis può essere visto in un momento di leggerezza, mentre l'ultima immagine mostra gli assistenti della troupe che preparano il set per le riprese.

Nonostante la conclusione della Saga degli Skywalker, Star Wars continuerà sia sul piccolo che sul grande schermo:. l'introduzione del nuovo servizio di streaming on demand Disney+ ha aperto le porte a molte serie tv ambientate nella galassia lontana lontana, come The Mandalorian e le future Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Per quanto riguarda il cinema, invece, oltre ad una produzione di Kevin Feige e un film ambientato sul pianeta dei Sith Exegol, proprio Johnson sarebbe a lavoro su una nuova trilogia, il cui stato però è attualmente sconosciuto.