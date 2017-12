Rian Johnson potrebbe non dirigere tutti gli episodi della nuova trilogia di Star Wars

In attesa di vedere il suo Star Wars: Gli Ultimi Jedi , il regista, ha nuovamente parlato della prossima trilogia dedicata a

Come ormai saprete, la Walt Disney Pictures e la Lucasfilm hanno annunciato che Rian Johnson sta sviluppando una nuova trilogia di Star Wars. Parlando con Collider, il filmaker ha nuovamente parlato di questa nuova trilogia cinematografica: "E' una trilogia completamente separata dalla saga principale, non ho mai preso in considerazione l'idea di dirigere Episodio IX. Il mio obiettivo è sempre stato quello di finire Gli Ultimi Jedi e poi passarlo ad un altro filmaker. L'idea della nuova trilogia era una cosa completamente separata; è venuta fuori perché eravamo vicini alla fine del processo ed era piuttosto triste che non avremmo più lavorato insieme. Con Kathleen Kennedy e gli altri alla Disney ci siamo iniziati a dire 'abbiamo passato un bel periodo insieme, come possiamo fare per lavorare ancora insieme?'".

"Stavamo parlando delle cose che avremmo potuto fare, in maniera molto generica, e me ne sono uscito con 'io farei questo'. Ma quello che ho detto loro non era nemmeno un pitch, era più: 'una nuova trilogia. Tre film, una storia. Nuovi personaggi. Nuovi mondi. Facciamo qualcosa di fresco" spiega il regista di Star Wars - Gli Ultimi Jedi che ha dichiarato avrà totale libertà creativa.

Johnson ha poi confermato che sta sviluppando l'intera trilogia ma non è sicuro se dirigerà tutti e tre gli episodi.