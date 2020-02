A Rian Johnson è piaciuto moltissimo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha un fan di tutto rispetto. Il regista di The Last Jedi ha avuto modo di spendere alcune parole per tornare ad elogiare il lavoro svolto dal suo successore alla regia del film e dal cast con cui ha lavorato per Episodio 8.

L'occasione si è presentata durante un'intervista a cura di MTV News, sul red carpet degli Oscar 2020. Il regista aveva ricevuto una nomination alla miglior sceneggiatura originale per il suo ultimo film, un vero successo che riceverà senz'altro un seguito. Proprio Johnson ha rivelato i primi dettagli sul sequel di Knives Out. Nell'intervista c'è stato posto anche per un riferimento al capitolo conclusivo della saga basata sugli Skywalker:

"È stato incredibile. Mi ha reso molto orgoglioso e vedere l'anima e il cuore che J.J. ci ha messo... e vedere i miei amici nel film che hanno portato tutta la storia alla conclusione... Sì, da far di Star Wars è stata veramente un'esperienza incredibile "

Il regista sembra aver davvero apprezzato The Rise of Skywalker. Molti fan hanno interpretato alcuni passaggi del film di Abrams come chiare correzioni di ciò che non era stato apprezzato in Episodio 8, ma Johnson non sembra essersela presa per la visione introdotta dopo il suo film. Del resto, al tempo ebbe modo di difendersi dalle critiche sottolineando come ognuno avesse il diritto di imprimere una direzione personale ai film di Star Wars.

Per il momento Star Wars si prenderà una pausa e non tornerà al cinema immediatamente. Sul lato serie tv, invece, il franchise sembra essere più attivo che mai.