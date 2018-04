Rian Johnson parla dello sviluppo della nuova trilogia di Star Wars

Nonostante tutte le critiche ricevute per il suo Star Wars: Gli Ultimi Jedi , uscito lo scorso dicembre in sala e ora in arrivo in home video in Italia, il filmakercontinua a sviluppare il suo nuovo progetto.

Quel "nuovo progetto" di cui stiamo parlando è una nuova trilogia cinematografica di Star Wars, che Rian Johnson sta sviluppando per la Lucasfilm, e che non sarà parte tecnicamente della cosiddetta Skywalker Saga.

E, in una nuova intervista, il filmaker dietro Star Wars: Gli Ultimi Jedi, parla del suo approccio a questa nuova trilogia ancora senza data di uscita o titolo: "Attualmente, sto guardando ad ogni cosa. Sono, onestamente, in quella fase in cui mi dico 'ok, come sarà questa cosa?'. In realtà, il mio unico obiettivo è pensare a come Star Wars mi abbia fatto sentire da bambino. Tutto qua. Sto cercando di catturare lo spirito della trilogia originale. Come farà sentire tutto ciò un bambino che non ha mai visto Star Wars? Sto tornando alle domande fondamentali su ciò che ha reso Star Wars quel che è".

Questa nuova trilogia non è l'unico progetto in fase di sviluppo. Oltre ad Episodio IX e vari spin-off (tra cui uno su Obi-Wan Kenobi), è in programmazione anche una serie di pellicole sviluppate dai creatori de Il Trono di Spade.