Rian Johnson parla della scena finale di Kylo Ren in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

rivela che la scena finale di Kylo Ren nel film è stata parzialmente ispirata da una delle sue sequenze preferite presenti nella trilogia prequel, in Star Wars: La Vendetta dei Sith, per la precisione.

Molto è cambiato per (l'ormai) ex Ben Solo, durante Episodio VIII: il figlio di Leia e di Han ha continuato il suo cammino verso il lato oscuro, diventando il nuovo leader supremo del Primo Ordine. Guardare Kylo uccidere Snoke ed ergersi a vero villain dell'Episodio, è stato un colpo di scena, se non inaspettato, certamente esaltante, che dona un guizzo di aspettativa per ciò che deve ancora arrivare, Episodio IX, cioè.

Quando il pubblico ha visto per l'ultima volta Kylo in Gli ultimi Jedi, egli è solo e cammina all'interno della base della ribellione su Crait, tenendo il dado d'oro di Han Solo mentre guarda decollare il Millennium Falcon. Questo è il momento che sembra (letteralmente) chiudere la porta a qualsiasi possibilità di redenzione per Ben, mentre Rey chiude la rampa della nave e interrompe la connessione mentale. L'ambiguità della situazione e dei pensieri di Kylo Ren, son stati lasciati volutamente nebbiosi dal regista, imperscrutabili, così da lasciare noi spettatori in sospeso.

Durante una sessione di domande e risposte ospitata da Collider dopo una proiezione IMAX del film, a Johnson è stato chiesto da un fan quali fossero le emozioni di Kylo Ren alla fine del film. Il regista ha dichiarato di aver volutamente reso la scena aperta ad interpretazioni; voleva però anche che fosse, al contempo, un "rimando" ad una scena chiave di La Vendetta dei Sith:

"Penso che sia bellissimo immaginare "cosa possa rimpiangere in quel momento", è la stessa cosa che ho pensato guardando la Vendetta dei Sith, quella maschera che sta per arrivare, e quel bellissimo ciak durante il quale si vede lo sguardo di Anakin proprio prima che finisca tutto e tu vedi, nei suoi occhi quel barlume di ... cos'è, paura? È rimpianto? Cosa gli sta passando per la mente in quel momento? E per Ben è un momento simile, ma non volevo che sapeste di cosa si tratta, ognuno deve elaborare la risposta da sé, autonomamente."

A voi è piaciuta quella particolare scena di Star Wars: Gli Ultimi Jedi? Diteci cosa ne pensate nei commenti.