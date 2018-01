Rian Johnson parla della morte di "voi sapete chi" in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Se siete tra le poche persone che ancora non hanno visto Star Wars: Gli Ultimi Jedi , non proseguite con la lettura di questo pezzo, contiene delle anticipazioni sul film diretto da

Se invece l'avete visto, sapete che Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, muore. E muore in un modo piuttosto inusuale per la saga di Guerre Stellari. Ecco le dichiarazioni del regista al riguardo, rilasciate ad Empire:

"Si è ritirato volutamente dalla battaglia, e se n'è andato in esilio volontario. So bene che il Luke con il quale sono cresciuto non è un codardo, non è uno che si siete in un angolo e resta a guardare, quindi dovevo trovare una ragionevole spiegazione per questa scelta che fosse attiva ed esauriente, qualcosa a cui io stesso, nei suoi panni, avrei pensato, in quella situazione. E ciò che ho pensato, quello che mi è venuto in mente, è stata questa cosa, il fatto di allontanarsi perché, alla fine, i Cavalieri Jedi erano stati nocivi, più che positivi, per la galassia.

L'universo aveva messo il suo destino nelle mani di questi falsi dei degli Jedi e doveva dimenticare quella religione per poter tornare a credere a qualcosa, al fatto che la luce cioè, possa davvero nascere dai luoghi più oscuri e inaspettati. E visto che Luke è l'ultimo Jedi, il simbolo di questi ultimi, si sacrifica volutamente (esiliandosi), non aiuta i suoi amici che sa bene essere in pericolo fino a quando non decide di reinserirsi nella lotta. Lui tiene il peso del mondo tutto sulle proprie spalle togliendosi dall'equazione, in modo che l'ordine degli Jedi muoia per sempre, questo cerca di fare. Alla fine del film si vede lui che abbraccia la parte del suo passato della quale il presente ha bisogno: la leggenda di Luke Skywalker, qualcosa per cui vale la pena tornare finalmente a credere, un'ispirazione che porti le persone a credere di porter diventare eroi."

"E poi volevo che la morte di Luke fosse pacifica, che fosse qualcosa che doveva accadere alle sue condizioni. Volevo che se ne andasse con questo immenso atto che è servito alla galassia per ritrovare la luce della speranza. Non è semplice cercare di spiegare a parole ciò che lui fa alla fine, ma è qualcosa di completo, che getta le basi per il futuro."

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi vede un cast formato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern, Frank Oz e Benicio del Toro.

