Rian Johnson parla del personaggio di Snoke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Nonostante abbia diviso in due il pubblico - soprattutto i fan di vecchia data della saga -, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è un enorme successo al botteghino mondiale. Ed in questi giorni, il regista e sceneggiatoresta parlando di svariati aspetti del film.

ATTENZIONE! SPOILER!

In particolare, nell'ultima intervista, Johnson ha discusso del personaggio del Leader Supremo Snoke, interpretato da Andy Serkis. Presentato in Star Wars: Il Risveglio della Forza, il personaggio è stato oggetto di numerose discussioni e speculazioni da parte dei fan su chi fosse realmente. Peccato che Johnson abbia deciso di 'ucciderlo' senza rivelarci nulla a riguardo.

Durante una nuova intervista, Johnson ha svelato il perché di questa 'drastica' decisione: "Mentre stavo lavorando sul personaggio di Kylo Ren, ho pensato che sarebbe stato interessante vedere un'evoluzione che da un Vader in erba diventava un villain complesso in grado di stare in piedi con le proprie gambe. Ma la domanda successiva è stata: 'che ruolo ha Snoke in tutto questo?'. L'idea è stata quella di eliminare la dinamica di 'Imperatore' e suo pupillo [...] Rivelare la sua identità avrebbe interrotto qualsiasi di queste sequenze senza una motivazione, cosi da permettergli di fare un discorso di trenta secondi in cui ci diceva che era Darth Plagueis... a Rey non importa. Se lo avesse fatto, Rey gli avrebbe risposto 'chi?' e la scena sarebbe andata avanti. E non sto dicendo che è Darth Plagueis!".

Tuttavia sul web continuano le speculazioni sull'identità di Snoke. Voi che idea vi siete fatti?