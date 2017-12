Rian Johnson parla dei genitori di Rey, di Phasma e dell'umorismo de Gli Ultimi Jedi

Con l'uscita nelle sale cinematografiche di Star Wars: Gli Ultimi Jedi , il regista e sceneggiatorepuò finalmente parlare di molti aspetti della pellicola e di alcune rivelazioni sui personaggi.

ATTENZIONE! SPOILER!

In primis, il regista ha voluto parlare del criticatissimo umorismo della pellicola: "Per me era veramente importante. E' in parte perché adoro vedere i film. E' parte del perché adoro Star Wars. Ricordo ancora le battutine lanciate dai protagonisti mentre Luke, Leia e Han si fanno strada per la Morte Nera. I film hanno sempre avuto dell'umorismo. Specialmente quando hai di fronte il capitolo di mezzo, che deve essere più dark. Sapevo che avremmo reso le cose un po' più dark, soprattutto per via di alcune scelte che stavamo per fare, ma volevo far sapere al pubblico che ci saremmo anche divertiti.".

"Non abbiamo mai testato la pellicola" continua "Non sai mai se l'umorismo funzionerà finché non lo guardi sul grande schermo con un pubblico. Quindi mi sono sentito sollevato, quando la gente ha riso.".

In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Kylo Ren rivela, inoltre, che i genitori di Rey erano delle persone comuni, cosa che ha lasciato parecchio a bocca aperta e/o delusi i fan: "Ho pensato 'qual è la cosa peggiore che può ascoltare Rey in quel momento?'. Devi sfidare i tuoi personaggi. Sono tornato indietro, alla sequenza in cui Vader dice a Luke 'sono tuo padre'. Ci lascia a bocca aperta non per via del plot twist o della sorpresa, ma perché è la peggior cosa che Luke possa ascoltare in quel determinato momento. E' una scelta drammatica. Se avesse risposto "i tuoi genitori sono questo e questa", sarebbe stato molto semplice. Il pubblico avrebbe ottenuto la sua risposta facilmente e Rey si sarebbe sentita sollevata sapendo di essere figlia di questo e questa".

"Penso che Kylo non le abbia mentito in quel momento" spiega Johnson "L'ho scritto come una rivelazione onesta. Ma ricordo che non sono coinvolto nella scrittura di Episodio IX. J.J.Abrams e Chris Terrio stanno scrivendo il prossimo film, quindi non so come decideranno di risolvere la questione.".

Infine, Johnson ha parlato del personaggio di Capitan Phasma (Gwendonline Christie) che, in questo film, muore apparentemente, dopo esser stata sconfitta da Finn. Il regista ha paragonato Phasma alla "Kenny di South Park di questa serie di pellicole", lasciando intendere che possa essere sopravvissuta.