Rian Johnson parla di Carrie Fisher e del suo apporto al copione de Gli Ultimi Jedi

Alla fine dei titoli di coda (quelli iniziali) dic'è un commovente tributo all'attrice Carrie Fisher , l'iconica Principessa-poi Generale, scomparsa in maniera prematura.

ATTENZIONE! SPOILER!

Il personaggio di Leia non è stato 'scritto fuori' dal film in seguito alla scomparsa di Carrie Fisher né viene ucciso; alla fine della pellicola è sana e salva ed è in mezzo agli altri superstiti della Resistenza. "La prima discussione che ho avuto con Kathleen Kennedy, dopo la sua scomparsa, è stata sul cosa avremmo dovuto fare" spiega il regista e sceneggiatore Rian Johnson "Ho iniziato a guardare il girato. Quello che avevamo era talmente bello, e il modo in cui il personaggio veniva sviluppato e aveva un'evoluzione, il pensiero e l'orrore di andare a modificare una cosa cosi... avevamo tra le mani una bellissima e completa performance di Carrie che il pubblico meritava di vedere. Per questo abbiamo deciso di lasciare intatto il lavoro fatto e non andare a modificare nulla. Fortunatamente, per Episodio IX abbiamo uno storyteller fantastico che è J.J. Abrams, che sicuramente troverà il modo di giustificare la sua assenza e so che funzionerà. Con questo film volevo solo che il pubblico vedesse questa fantastica performance di Carrie".

Non solo, anche questa volta l'attrice ha contribuito al copione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Johnson svela, ad esempio, che l'ultima scena tra Leia e Holdo (Laura Dern) è stata completamente riscritta dalla Fisher insieme alla Dern. Un altro momento scritto da Fisher e non presente nel copione originale è una battuta detta dalla sua Leia a Luke Skywalker: "Quando parla con Luke e gli dice 'ho cambiato acconciatura', ovviamente, è stata una sua aggiunta".