Rian Johnson è un nerd: ecco a quali videogame sta giocando il regista di Star Wars!

Pareri contrastanti rispetto alla produzione registica di Rian Johnson. Di successo i suoi Knives Out, odiati i suoi Star Wars. Ma in fatto di nerd e geek culture, forse lo amerete un po' di più. Ha appena finito di rigiocare una storyline lunghissima e ora è entusiasta per un bestseller di recente debutto. Ecco quali.

Dopo lunga attesa, il sequel di Knives Out è finalmente in sala, per poi arrivare nelle prossime settimane su Netflix. Il suo regista, Rian Johnson, ha riscosso un tale successo con il primo capitolo su Benoit Blanc da ottenere un grosso piano di rinnovo con più capitoli ed eventuali spinoff da parte di Netflix. Sarà anche per la riviviscenza del genere giallo e whodunnit, dice fiducioso Johnson stesso che si aspetta un nuovo grande successo per Glass Onion.

Staremo a vedere in termini di incassi prima e minuti di visualizzazione poi, ma nel frattempo Johnson potrà festeggiare questi buoni risultati davanti alla sua console e con un controller in mano. Il regista non ha mai fatto mistero, infatti, della sua cultura nerd. E ora, dopo tutto l’impegno sul set e nei tour promozionali, vuole rimettersi “in gioco” con alcuni titoli vecchi e nuovi. Lo ha rivelato nel corso di un’intervista con IGN.

Da un lato, avrebbe appena concluso (per la seconda volta) la storyline di Grand Theft Auto V, ormai vecchio cimelio che però non stanca mai. Per quanto riguarda la sua Nintendo Switch, si troverebbe nel tratto finale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ma il titolo più atteso, a tratti anche in modo estenuante dalla community di giocatori, Rian Johnson l’ha appena scaricato sulla sua PS5. Si tratta di God of War: Ragnarok, nuovo capitolo del franchise dedicato a Kratos che però non ha ancora avuto modo di iniziare.

