Rian Johnson ha modificato il design del TIE Fighter di Kylo Ren a causa della Hasbro

Uno degli addetti al reparto effetti visivi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha rivelato di recente che il registaavrebbe modificato l’aspetto esteriore del TIE Fighter didopo aver girato le relative scene a causa di un errore nel design dei prodotti destinati al gioco.

A quanto pare il look del TIE Silencer di Kylo era inizialmente troppo simile al TIE Interceptor, da qui la scelta di modificare alcuni aspetti dell’astronave. Il cambiamento, ovviamente, ha comportato dei lavori ulteriori in CGI in diverse sequenze della pellicola. L’origine della decisione assunta da Johnson sembra ricondursi ad un prototipo di giocattolo fornito dalla Hasbro che avrebbe mostrato un errore di design piuttosto evidente.

Paradossalmente questo errore avrebbe convinto il film-maker a mettere mano sulle scene incriminate dalla presenza del TIE Silencer, anziché lasciare che fosse il prodotto Hasbro ad essere modificato. A rivelare questo piccolo aneddoto a Radio Times è stato il supervisore degli effetti visivi Mike Mulholland della Industrial Light & Magic.

In sostanza, originariamente l'astronave di Ren sparava missili dal lato inferiore, mentre il giocattolo vedeva posizionati i cannoni sulle ali laterali. Per questo motivo il regista Rian Johnson decise che sarebbe stato più semplice per il team addetto ai VFX cambiare nel lungometraggio il design del TIE Silencer anziché lasciare che la Hasbro modificasse l’intera linea di giocattoli con un dispendio di risorse e di tempo a suo giudizio eccessivo.



Nel video in cui viene chiarita questa curiosità è possibile notare inoltre la linea comparativa del TIE Fighter del Primo Ordine, sicuramente un'opera più economica e più facilmente distruttibile, con il veicolo adoperato da Ben Solo.