Rian Johnson con il maglione delle riprese di Gli Ultimi Jedi ad un evento di Knives Out

Sta ottenendo ottimi riscontri in queste settimane, certificate dalle candidature ai Golden Globe, il nuovo film di Rian Johnson, Cena con delitto. Un aspetto del film che ha attirato i fan è la passione per i maglioni, in particolare quello bianco da pescatore indossato da Chris Evans. E Rian Johnson ha pensato di creare un evento in merito.

Durante il fine settimana, Alamo Drafthouse ha ospitato una proiezione speciale del film, chiamata 'Sweaters Only' (Solo maglioni), in cui a tutti i partecipanti all'evento è stato chiesto d'indossare i propri pullover o cardigan migliori. Johnson è apparso alla proiezione indossando il maglione con l'aragosta che indossava durante le riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il maglione con l'aragosta è diventato piuttosto famoso dopo la diffusione di alcune foto dal backstage di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Lo stesso Rian Johnson ha parlato dell'amore verso quel maglione all'inizio del mese, condividendo una foto per l'hashtag #KnivesOutChallenge.



Cena con delitto - Knives Out è un giallo diretto da Rian Johnson, con un cast ricco di star che comprende Daniel Craig, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e altre star di Hollywood.

Il film ha riportato sul grande schermo un lavoro di Rian Johnson dopo l'impatto contrastante avuto dal suo episodio di Star Wars.

Gli Ultimi Jedi ha diviso critica e soprattutto fan, a causa di un sostanziale cambio di stile deciso dal regista.

Nel frattempo sui social ci sono dettagli su Knives Out; inoltre nei giorni scorsi Rian Johnson ha parlato di Hitchcock e delle difficoltà di lavorare ad un giallo di questo tipo.