Rian Johnson:'La mia trilogia sembrerà Star Wars ma in un modo nuovo e fresco'

Gli Ultimi Jedi è uno degli episodi maggiormente discussi della trilogia sequel di Star Wars ma Rian Johnson, nonostante negli ultimi anni si sia dedicato alla saga gialla di Knives Out, non ha perso l'entusiasmo e le idee sul franchise di George Lucas. Di recente ha parlato della possibilità di una sua nuova trilogia spin-off.

"Beh, per me ciò che è eccitante è abbracciare ciò che rende Star Wars così eccitante, ma farlo in un modo che non abbiamo mai visto prima, che sia nuovo e fresco" ha dichiarato Johnson. Sul nostro sito trovate la recensione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Il regista di Knives Out ha proseguito:"Sento che molte delle voci che vi stanno lavorando in questo momento stanno facendo proprio questo. Per me è super elettrizzante vedere così tanti tipi diversi di storie. La mia amica Leslie Headland proprio ora che so che sarà qualcosa di totalmente folle e diverso. Quello che per me è il principio base è che si tratti di qualcosa che sembra Star Wars ma mai visto prima. Quello è piuttosto elettrizzante".



Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha diviso completamente i fan proprio perché Rian Johnson ha scelto di non seguire un percorso tradizionale all'interno del franchise, e questa scelta ha generato delle reazioni contrastanti, tra chi ha apprezzato molto il cambio di direzione e chi invece lo ha giudicato negativamente.



Rian Johnson sta ancora parlando della trilogia di Star Wars con la produzione e in particolare con Kathleen Kennedy, come lui stesso ha dichiarato.