Rian Johnson per la prima volta incerto sul futuro della sua nuova trilogia di Star Wars

Rian Johnson, regista di Star Wars: Episodio VIII - L'Ultimo Jedi, spera che la sua nuova misteriosa trilogia di Star Wars sia ancora parte integrante dei piani futuri di Lucasfilm.

Prima della controversia su Star Wars: The Last Jedi, è stato annunciato che Rian Johnson avrebbe sviluppato una sua trilogia di Star Wars completamente originale e slegata dalla saga che va avanti dal 1977 e che terminerà quest'anno con L'Ascesa di Skywalker.

Successivamente la Lucasfilm ha annunciato una seconda nuova trilogia, sviluppata dai creatori di Game of Thrones David Benioff e D.B. Weiss: ad oggi però, per il dopo-Episodio IX, sono state fissate soltanto tre date di uscita, per il 2022, il 2024 e il 2026 in alternanza con le uscite di Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, che arriveranno nel 2021, 2023, 2025 e 2027, rimandando il primo slot disponibile al 2028. Questo dettaglio ha lasciato i fan di Star Wars dubbiosi sul quando la storia di Rian Johnson verrà rilasciata, dubbi che si sono accentuati ora che è stato annunciato che Kevin Feige sta sviluppando un altro film di Star Wars.

Finora, nelle passate dichiarazioni, Johnson è sempre stato abbastanza sicuro circa il futuro dei suoi film, ma in una recente intervista con BANG Showbiz, per la prima volta il regista ha espresso qualche dubbio: "Vedremo. Sto ancora parlando con Lucasfilm, stanno cercando di capire come muoversi e poi vedremo cosa succede. Sarei elettrizzato se dovesse succedere, e sto lavorando anche sulle mie cose."

In calce trovate l'intervista completa.