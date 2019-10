Rian Johnson è impazzito per il nuovo trailer di Star Wars: Episodio IX

Lo spettacolare trailer finale di Star Wars IX non ha mandato in visibilio solo il pubblico della saga della Lucasfilm, dato che anche il regista Rian Johnson è rimasto esterrefatto dalle immagini mostrate nel filmato.

Come potete vedere in calce all'articolo, l'autore di Star Wars: Episodio VIII - Gli Ultimi Jedi è comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter per condividere il proprio entusiasmo in attesa dell'uscita del film di J.J. Abrams.

Diretto da Abrams e scritto a quattro mani insieme al premio Oscar per la sceneggiatura Chris Terrio, il film rappresenta il ritorno del regista nella saga dopo i record di Episodio VII - Il Risveglio della Forza, e concluderà la saga degli Skywalker iniziata nel 1977 con Una Nuova Speranza e ampliata con la trilogia prequel composta da La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith. Oltre ai volti principali della nuova trilogia, tra cui Rey, Kylo Ren, Finn e Poe, è atteso anche il misterioso ritorno dell'Imperatore Palpatine.

I dettagli della trama rimangono ancora oggi sconosciuti, fatta eccezione per i nomi di alcuni nuovi personaggi come Zorii Bliss e Jannah (che, secondo alcuni, sarà la figlia di Lando Calrissian), e l'arrivo dei Cavalieri di Ren, già visti per pochi secondi ne Il Risveglio della Forza.

