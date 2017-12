Rian Johnson eccitato di avere totale liberà creativa per la nuova trilogia di Star Wars!

Come ormai saprete, il regista Rian Johnson si occuperà di una nuova trilogia - con una storia completamente nuova - dedicata all'universo die che arriverà nei prossimi anni.

Parlando del progetto, che è ancora agli inizi stando alle parole di Rian Johnson, il filmaker ha commentato: "Per ora c'è tutta la libertà creativa di questo mondo, questa è la cosa che più eccita a riguardo: procediamo verso nuovi posti, incontriamo nuovi personaggi, vediamo chi altro c'è là fuori. Raccontiamo una storia in tre film in questa galassia senza limiti. E' veramente eccitante".

Stando a lui, questa nuova trilogia di Star Wars sarà incentrata su "nuovi personaggi provenienti da un angolo mai esplorato di Star Wars".

"E' stato bello lavorare insieme. Stavamo alla fine de Gli Ultimi Jedi e Kathy Kennedy, Bob Iger, Alan Horn, Alan Berkman, tutti quelli alla Disney... eravamo tutti tristi che stavamo per finire la nostra avventura insieme. Abbiamo pensato 'come facciamo a lavorare nuovamente tutti insieme?'. E' così che ho proposto loro l'idea di una nuova trilogia con una storia inedita." conclude il filmaker.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il film diretto da Rian Johnson, arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 13 dicembre in Italia.