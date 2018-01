Rian Johnson difende le nuove "sfaccettature" della Forza in 'Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Per quanto poi riguarda il personaggio della Fisher, non è stato l'aver fatto usare la Forza a Leia , il "problema"; per molti è il "come" ciò sia avvenuto: diverse persone reputano infatti la scena addirittura "ridicola", se non proprio "imbarazzante," additando il regista come qualcuno che non ha portato il dovuto rispetto alla Saga .

In my mind, I don’t believe these scenes clearly setup up the concept of astral projection. It does set up the idea of that astral projection would result in death. I also don’t think at messaging a filmmaker into a conversation like this is cool. — Peter Sciretta (@slashfilm) January 12, 2018

I should stay out of this but... were ANY aspects of force use in the OT (force grabbing objects, force ghosts, even the jedi mind trick) explicitly “set up” before they happened? I’ll take my answer off air. pic.twitter.com/2dvvZynizE — Rian Johnson (@rianjohnson) January 12, 2018

Rian, I love the film and not going to argue here but I do believe it’s different when something is introduced for the first time as part of the resolution of the climax of a movie. 🤷🏻‍♂️ — Peter Sciretta (@slashfilm) January 12, 2018