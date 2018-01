Rian Johnson difende lo humor de Gli ultimi Jedi: "È uguale a quello dei film originali"

Continuiamo a parlare del divisivo Star Wars: Gli ultimi Jedi , perché sempre parlando ai microfoni diil registaha voluto prendere le difese dello humor presente nel suo film, criticato da moltissimi fan.

Sottolineando così come questo tipo di umorismo sia una delle cifre costanti del franchise, Rian Johnson ha dichiarato: "A me sembra identico a quello presente nei film originali. Immagino dovrei discutere di ambo i lati dello spettro, entrambi in termini di humor ne Gli ultimi Jedi e nei film originali. Se si torna indietro e si rivede la prima trilogia, si nota molto più umorismo lì di quanto si ricordi, e molto di questo è composto da scherzi molto sciocchi o spiritosi... Solo perché viene da un mio personale senso dell'umorismo, sono certo ci siano delle differenze tra lo humor di ognuno di quei tre film e il mio, ovviamente".



Continuando, il regista ha elogiato la scrittura di Lawrence Kasdan ne Il risveglio della Forza: "Scrivendo il film ho pensato anche a Il risveglio della Forza, del quale una delle cose che più ho amato è stata la sua leggerezza e il modo in cui il grande Larry Kasdan costruiva i dialoghi, nei quali c'era sempre un certo senso di spavalderia". Alcune battute de Gli ultimi Jedi, poi, potrebbero essere sembrate fuori luogo al pubblico, ma Johnson voleva iniettare il film di umorismo perché sapeva sarebbe stato più dark.



Spiega infatti in conclusione: "Sapendo che il film sarebbe diventato molto più oscuro del precedente in diverse parti, ero consapevole delle mie scelte in termini di umorismo. Sapevo avremmo immerso quei personaggi in situazioni difficili e sapevo che saremmo stati seduti su di un Isola con Rey e Luke a discutere per metà film di religione... Se dovessero chiedermi cosa ne pensavo di Star Wars a 10 anni, risponderei "lo trovavo divertente". E quindi per me è stato davvero importante avere quel tipo di umorismo all'interno del film, per far sì che Gli ultimi Jedi esplodesse su più livelli".