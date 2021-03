Rian Johnson contro la cover dvd di Knives Out:'Non ho idea di cosa sia'

Nel fine settimana è diventata virale l'immagine della versione di una cover del dvd del film Cena con delitto - Knives Out, diretto da Rian Johnson. L'immagine mostra il primo piano in bianco e nero di Daniel Craig accentuato da alcune macchie colorate effetto paintball e da strisce di colore simil evidenziatore. Una grafica piuttosto confusa.

La cover è stata così criticata su Twitter che anche il regista del film, Rian Johnson, è intervenuto confuso:"Io... non ho idea di cosa sia".

La vicenda che si nasconde dietro a questa cover non è stata ancora svelata ma è del tutto possibile che faccia parte di una campagna promozionale più ampia di Wal-Mart, dove in passato sono state vendute precedenti versioni di film con cover discutibili.



20th Century Fox Home Entertainment in precedenza aveva pubblicato una serie di cover di film presenti nella loro libreria, tra cui Deadpool in primo piano. Possibile a questo punto che la cover di Cena con delitto - Knives Out sia una strana promozione in vista di Pasqua.

Successo di pubblico e critica, Cena con delitto - Knives Out può avvalersi di un cast corale - Ana de Armas ha ricordato Christopher Plummer, scomparso di recente - e ora Rian Johnson è al lavoro su un sequel, con Daniel Craig pronto a tornare nei panni di Benoît Blanc.

"In realtà sto scrivendo un altro Knives Out; è stato un tale sconcerto, perché mi sono soffermato sull'idea del primo per 10 anni. E con questo, inizio una pagina bianca. Non è davvero un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo perché così posso smetterla di chiamarlo Sequel di Knives Out perché è solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective ma con un cast completamente nuovo" aveva ribadito Johnson.



