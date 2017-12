Rian Johnson su Capitan Phasma, un potenziale spoiler per il futuro di Star Wars

Nel giorno in cui le dichiarazioni di Mark Hamill - alias- sustanno facendo discutere il web, il regista e sceneggiatoreha parlato del personaggio diin una nuova intervista.

ATTENZIONE! SPOILER!

Inutile dirvi che il ruolo di Capitan Phasma, interpretata dalla Gwendoline Christie de Il Trono Di Spade, è stato uno dei più criticati dai fan della saga. Dopo la sua presentazione in Star Wars: Il Risveglio della Forza, gli appassionati del franchise speravano in un ruolo 'più grosso' per il personaggio; sfortunatamente il suo screetime ne Gli Ultimi Jedi non è enorme e muore quasi immediatamente.

Rian Johnson, che già ne aveva parlato in un'altra intervista, ha spiegato: "Avevamo già un bel film complesso. Un grosso, grosso film con tanti personaggi e, per essere onesti, ognuno di questi doveva trovare il suo posto naturale. E Phasma è lì a supportare la storia di Finn... se guardate bene, fin quando loro non si incontrano, non c'era spazio per inserire Phasma da qualche parte".

Intanto, parlando del prossimo Episodio IX, in un magazine tie-in con l'uscita de Gli Ultimi Jedi viene affermato che "Snoke ha addestrato Kylo Ren e almeno un altro apprendista". Che questo voglia dire che vedremo un altro villain nel prossimo capitolo?