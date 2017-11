Rian Johnson è all'inizio della lavorazione della nuova trilogia di Star Wars

Non mettetegli fretta. Eh sì, perché il registaè ancora alle fasi iniziali della lavorazione della nuova trilogia cinematografica di Star Wars , annunciata a sorpresa dalla Disney e da Lucasfilm lo scorso 10 novembre.

Intervistato a riguardo, il filmaker ha fatto sapere di essere ancora alle fasi iniziali della lavorazione e che ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sapere qualche novità e/o dettaglio su questa trilogia.

"Sono proprio all'inizio, sto ancora capendo come sarà questa nuova trilogia" conferma Johnson "Ma posso dirvi che ciò che mi eccita maggiormente, è l'idea di realizzare una nuova storia in tre film ambientati in questo mondo. C'è cosi tanto potenziale, e non vedo l'ora di gettarmi a capofitto nella lavorazione".

Per ora i fan di Star Wars potranno vedere il lavoro di Johnson in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, in uscita il 13 dicembre in Italia.