Rian Johnson, account Twitter cancellato: in soccorso arriva Cena con delitto

Rian Johnson, lo sceneggiatore e regista nominato all'Oscar con Cena con delitto, si è visto costretto a cancellare il suo account Twitter personale durante il recente attacco hacker legato ai Bitcoin e da allora ha deciso di utilizzare invece l'account ufficiale del film.

Mercoledì pomeriggio, molti account Twitter di personaggi noti dello spettacolo e non, hanno condiviso post che chiedevano di inviare denaro a un indirizzo Bitcoin. Tra gli hackerati c'erano star del calibro di Elon Musk, Joe Biden, Kanye West e Barack Obama.

Ben presto si è compreso che si trattava di un attacco hacker e quindi quasi tutti i profili social sono stati oscurati per tale ragione. Così Johnson ha iniziato a twittare dall'account ufficiale di Cena con Delitto scrivendo: "Fino a quando non avrò di nuovo il mio account principale, twitterò qui", e i fan sono impazziti.

All'inizio non era chiaro chi avesse preso esattamente il controllo, ma una volta che gli utenti di Twitter si sono resi conto che l'account di Johnson era stato disattivato, hanno messo insieme i pezzi.

Dall'uscita di Cena con Delitto l'anno scorso, l'account del film è stato spesso usato per prendere in giro gli altri interpreti su Twitter o per scherzare sul film stesso. Nei giorni scorsi era stata Ana De Armas ad essere bullizzata dall'account di Cena con Delitto.

L'appropriazione che, ironicamente potremmo definire indebita da parte di Johnson, è anche un buon modo per rendere il pubblico ancora più partecipe per il prossimo sequel del film. Nel frattempo se ancora non lo avete fatto, potete gustarvi Cena con Delitto su Amazon Prime Video.