Harry Potter, l'attrice della Signora Grassa ricorda il terrore per... Un ippopotamo!

Dopo che Rupert Grint ha svelato un segreto sulla prima scena con Daniel Radcliffe in Harry Potter, Dawn French, interprete della Signora Grassa, ha ricordato un momento davvero ansiogeno durante le riprese... sì, ci riferiamo proprio a quello che state pensando!

"Mi è stato chiesto se fossi felice di lavorare con gli animali" ha ricordato. "Poi il regista mi ha detto che ci sarebbe stato un ippopotamo. Ho semplicemente detto di sì, perché volevo partecipare al film". Ma le cose non sono andate come previsto: immaginando che si trattasse di CGI, l'attrice ha dovuto ricredersi, perché quello "era un vero ippopotamo!".

Riferendosi a un membro della troupe, ha aggiunto: "Ha detto che avrebbero portato dentro [al recinto] una creatura viva. 'Portategli un po' di rispetto, state fermi, non correte. Intesi?'. Poi ha specificato che la sceneggiatura richiedeva un ippopotamo femmina, mentre quello era un maschio".

Sempre più "terrorizzata" di fronte all'animale pigmeo, French non ha ricevuto di certo le rassicurazioni migliori. "Mi hanno detto: 'Questo ippopotamo potrebbe voler accoppiarsi con te: se lo fa, stai molto attenta, riferiscimelo, ma no scappare'. Ma io continuavo a ripetermi: 'Oh, Dio, quanto vorrei correre adesso'".

Classe '57, Dawn Roma French viene ricordata non soltanto per Harry Potter, ma anche per Mangia il ricco, Le straordinarie avventure di Pinochio, Absolutely Fabulous e il recente Assassinio sul Nilo; senza contare serie TV quali David Copperfield, Little Britain e The Wrong Mans; inoltre, ha svolto la carriera da doppiatrice grazie a pellicole quali Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio e Coraline e la porta magica.

