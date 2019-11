Rey vs Kylo Ren nel nuovo banner internazionale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A poco meno di un mese dall'uscita nelle sale italiane dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in questi ultimi giorni è molto il materiale approdato in rete e dedicato al film diretto da J.J. Abrams, come i nuovi character poster di Rey, Finn e gli altri protagonisti o il nuovo teaser ufficiale.

Abbiamo anche avuto modo di ammirare il poster della Dolby Digital che cita Galaga e una serie di immagini ufficiali de L'ascesa di Skywalker, e tra la gigantesca mole di materiale diffuso dalla LucasFilm arriva oggi anche un nuovo banner internazionale che vede ancora una volta faccia a faccia la Rey di Daisy Ridley con il Kylo Ren di Adam Driver, in quello che sarà uno degli scontri madre dell'ultimo capitolo della saga dedicato alla famiglia Skywalker.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra lo scampolo di Ribellione guidato dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà poi l'inizio di una nuova fase per l'Universo di Star Wars, che a quanto pare sarà annunciata nel gennaio 2020.



Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'ultimo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.