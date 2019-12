Rey vs Kylo Ren: il dominio della Forza è completo nel nuovo TV spot dell'Episodio IX

Nei precedenti capitoli di Star Wars abbiamo seguito Rey nella sua scoperta dei suoi poteri prima e nell'addestramento con Luke Skywalker poi e adesso, nel nuovo TV spot di Star Wars: L'ascesa di Skywalker possiamo ammirarla mentre padroneggia la forza durante uno scontro con Kylo Ren.

Nel nuovo spot la guerriera Jedi appare forte e sicura di sé, come mai lo era stata nei precedenti capitoli: il duro allenamento e la dedizione per alla della Forza hanno dato i loto frutti e adesso è in grado di combattere sfruttando il massimo dei suoi poteri, il ché potrebbe confermare i rumor secondo cui nell'Epidosio IX assisteremo all'utilizzo di nuove abilità Jedi.

Un avversario temibile per Kylo Ren, che possiamo vedere in evidente difficoltà durante lo scontro sulla struttura acquatica che, fin dal primo trailer ufficiale, continua a tornare preannunciando un epico scontro tra Forza e Lato Oscuro: chissà se ed in che modo il ritorno dell'Imperatore Palpatine metterà in difficoltà la nuova Rey?

Quel che è certo è che Kylo Ren ha abbracciato completamente il Lato Oscuro come testimonia lo stretto legame simbolico tra Ren e il suo elmo.

Star Wars: L'ascesa di Skywalkei arrieverà nei cinema il 18 dicembre e con esso si chiuderà definitivamente la saga dei discendenti di Anakin: per l'occasione Abrams ha mostrato ai CCXP una commovente featurette con i protagonisti della prima trilogia e di quella sequel.