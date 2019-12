Rey usa il Controllo Mentale nel nuovo spot di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Mentre continua incessante la promozione dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che la Disney mostrerà anche in anteprima a un fan malato terminale, non si ferma l'uscita di materiale foto e video dell'ultimo capitolo della saga dedicato all'epopea fantascientifica della famiglia Skywalker diretto da J.J. Abrams.

La Disney e la LucasFilm hanno infatti pubblicato un nuovo spot tv ufficiale intitolato "Hold On" che rivela anche qualche scena inedita del film, che ricordiamo vedrà in un'ultima e avvincente battaglia finale scontrarsi la Ribellione guidata dal Generale Leia, in cui militano anche Poe Dameron (Oscar Isaac), Rey (Daisy Ridley) e Finn (Joe Boyega), contro il pericoloso Primo Ordine o Nuovo Impero al cui comando c'è il Leader Supremo Kylo Ren (Adam Driver), questa volta accompagnato dai tanto attesi Cavalieri di Ren.



Verso la fine del filmato, comunque, vediamo Rey utilizzare il potere di controllo mentale su due Stormtrooper, cosa che lascia di stucco Poe e Finn, che guardandosi si domandano: "Lo ha mai fatto con noi?". Simpatico, anche se non sappiamo in che preciso momento della trama si terrà questo divertente siparietto.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre. Vi lasciamo alla nostra intervista con Joonas Suotamo e all'analisi dell'ultimo trailer de L'ascesa di Skywalker.