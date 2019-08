Rey è passata al Lato Oscuro nel footage di Star Wars IX mostrato alla D23!

Se lo straordinario nuovo poster di Star Wars IX non dovesse esservi bastato, sappiate che nel corso della presentazione delle uscite cinematografiche Disney mostrata alla D23 Expo è stato proiettato un footage esclusivo per il film di J.J. Abrams.

Nel filmato, che non è ancora stato pubblicato ufficialmente online, la protagonista Rey pare essere passata al Lato Oscuro della Forza. Leggete la descrizione del trailer qui sotto:

"Il gruppo si affaccia su un piccolo villaggio. Un esercito di navi spaziali. Rey compare tra gli alberi, Kylo emerge da una navicella. Rey e Kylo iniziano a combattere circondati dall'acqua. Alla fine, Rey indossa una tunica nera e imbraccia una spada laser doppia, come quella di Darth Maul"

L'informazione di punto in bianco cambia tutto ciò che pensavamo di sapere sul nuovo film di J.J. Abrams, che concluderà definitivamente la saga degli Skywalker.

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà in Italia dal 18 dicembre prossimo. La storia sarà ambientata dopo gli eventi de Gli Ultimi Jedi e seguirà l'ultima missione di Rey, Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) per distruggere per sempre il Primo Ordine.

Prima di lasciarvi, vi specifichiamo che Abrams dal palco ha confermato che molto presto arriverà un nuovo trailer ufficiale, al quale lui e il suo team stanno lavorando alacremente.

