Rey e Kylo Ren nelle splendide cover di Empire dedicate a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo essere apparsi una recente immagine promozionale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Rey e Kylo Ren tornano a mostrarsi nelle cover di Empire dedicata al capitolo finale della saga degli Skywalker.

Come potete vedere nella galleria in calce alla notizia, il numero di novembre di Empire sarà pubblicato con due cover alternative e specchiate: una con Kylo Ren (Adam Driver) e l'altra con Rey (Daisy Ridley), mentre l'edizione degli abbonati vedrà i due personaggi fianco a fianco in una suggestiva immagine a tutta pagina.

Nei giorni scorsi è emerse in rete una nuova anticipazione sul ruolo di Kylo Ren in Episodio IX: stando al merchandising del film, l'ora capo del Primo Ordine andrà alla ricerca dei segreti della Forza nelle profondità del Lato Oscuro.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker vedrà anche il ritorno di John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Billie Dee Williams e Ian McDiarmind, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.

In attesa di vedere il film nelle sale, i fan potranno fare ritorno nella galassia lontana lontana con l'uscita di The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars al debutto negli Stati Uniti con l'arrivo di Disney+. Avete già visto il trailer di The Mandalorian?