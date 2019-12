Rey e Kylo Ren si scontrano nel poster cinese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker si avvicina inesorabile: mancano solo due giorni all'esordio del film nelle sale italiane, e quattro per quello nei cinema del resto del mondo. L'hype, dunque, non conosce confini e sale a ritmo sostenuto a qualunque latitudine.

Ecco allora che, nel marasma di clip, trailer e poster rilasciati negli ultimi mesi, anche il mercato orientale richiede giustamente la sua parte: nell'ultimo poster rilasciato in Cina, dunque, vediamo l'ennesima riproposizione di quella che dovrebbe essere una delle scene (se non LA scena) clou di questo Episodio IX, vale a dire lo scontro tra Rey e Kylo Ren, spade laser alla mano ed elmo nuovamente in testa (per il secondo, naturalmente).

A proposito di Kylo Ren: il caro Ben Solo sembra in procedere a passo spedito verso una sconvolgente rivelazione mentre si aggira per le vie di un cimitero Sith (?) nell'ultima clip di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il breve filmato ha fatto schizzare alle stelle l'hype già altissimo per il film di J. J. Abrams, andando anche a dare credibilità ad una delle teorie più famose riguardo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e la storia di un personaggio in particolare.

All'esordio in sala manca pochissimo, comunque: soltanto pochi giorni e avremo, si spera, tutte le risposte che cerchiamo. Che la Forza e la pazienza siano con noi!