Ci sono Rey e Kylo Ren nelle nuove immagini di Star Wars: Episodio IX

Possiamo star qui ore a discutere dei personaggi secondari o dell'importanza della vecchia guardia, ma è innegabile che i primi volti a venire in mente pensando alla nuova trilogia di Star Wars siano quelli di Kylo Ren e Rey.

Disney, d'altronde, ha puntato fortissimo sull'immagine della protagonista e del villain di quest'ultima trilogia, e la volontà di continuare a farlo traspare anche dalle prossime mosse di mercato: un leak ha infatti rivelato quelle che, a giudicare dalla presenza del copyright, sembrerebbero essere le immagini relative a qualche prodotto del nuovo merchandise a tema Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e indovinate chi è a prendersi ancora una volta le luci della ribalta?

Naturalmente i due già citati protagonisti, con un Kylo Ren che fa bella mostra della maschera nuova di zecca che gli vedremo indossare durante Episodio IX. A proposito di merchandise, nell'ultimo promo gli attori sembravano decisamente entusiasti dei nuovi prodotti svelati in attesa del Triple Force Friday del prossimo 4 ottobre.

L'attesa vera, comunque, è ovviamente quella per l'uscita di Episodio IX: a dicembre manca ormai poco ma siamo certi che i prossimi due mesi saranno i più duri a passare. Perché allora non ingannare l'attesa ragionando sui piani di Palpatine per il finale di questa trilogia?