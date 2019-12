Rey e Kylo Ren distruggono ciò che rimane di Darth Vader nel nuovo poster di Star Wars IX

La Lucasfilm ha pubblicato un altro fantastico poster per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga creata da George Lucas e iniziata nel 1977.

La locandina, che come al solito potete ammirare in calce all'articolo, mostra le spade laser di Rey e Kylo Ren distruggere ciò che resta di Darth Vader, enfatizzando un momento già iconico mostrato in anteprima nello spettacolare trailer finale del film.

Il poster è apparso per la prima volta su Twitter, social network tramite il quale la Lucasfilm, attraverso la pagina ufficiale di Star Wars, sta promuovendo in questi giorni diverse locandine realizzate da numerosi artisti affermati: quest'ultima è frutto di Chris Skinner.

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema italiani fra una settimana esatta: il film, diretto da JJ Abrams e co-scritto da Abrams e il premio Oscar Chris Terrio su un soggetto a cura di Colin Trevorrow, riunisce Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) per la prima volta tutti insieme nel tentativo di sconfiggere definitivamente il Primo Ordine, ora comandato dal leader supremo Kylo Ren (Adam Driver). Il destino dei quattro personaggi sarà collegato al ritorno dell'Imperatore Palpatine, ancora una volta interpretato dal grande Ian McDiarmid, creduto morto per trent'anni.

