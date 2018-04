Rey e Finn saranno di nuovo insieme in Star Wars: Episodio IX

Ci sono tante critiche che sono state mosse aper il suo Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Una di queste è stata quella di separare - cinematograficamente parlando - i personaggi di Rey e Finn.

Infatti, nella pellicola arrivata nei cinema lo scorso dicembre, i personaggi di Rey (Daisy Ridley) e Finn (John Boyega) non condividono mai la scena se non alla fine, quando i due si riuniscono. Una 'scelta' che non è piaciuta molto ai nuovi fan, a quanto pare, soprattutto dopo l'evoluzione del loro rapporto nel precedente Star Wars - Il Risveglio della Forza.

Ora John Boyega rassicura tutti quei fan che hanno criticato questa scelta e ha confermato che i due personaggi condivideranno molte più scene nell'atteso Star Wars - Episodio IX di J.J.Abrams: "Non ho ancora letto la sceneggiatura di Episodio IX. Ma Daisy mi ha mandato un messaggio dicendomi 'oh mio Dio, ho sentito J.J., e siamo di nuovo insieme!'. E' questo quel che mi eccita di più di questo nuovo episodio: rivedere Finn e Rey di nuovo insieme".

Insomma, sebbene non sappiamo ancora come le cose si evolveranno per i nostri beniamini all'interno del nono episodio, possiamo, dunque, già affermare che rivedremo i due personaggi di punta di nuovo insieme sul grande schermo.